В Исламабаде провели первые белорусско-пакистанские консультации по консульским вопросам

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25 февраля в Исламабаде Беларусь и Пакистан впервые провели консультации по консульским вопросам. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Глава белорусской делегации заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков обсудил с первым заместителем министра внутренних дел Мухаммадом Хуррамом Агхой, заместителем министра внутренних дел Салманом Чаудри и представителями Министерства иностранных дел Пакистана широкий спектр вопросов, касающихся консульского сотрудничества, образования, миграционной политики двух стран, двусторонней договорно-правовой базы в данной сфере, а также в области борьбы с преступностью.

Консультации стали очередным подтверждением тесного взаимодействия Беларуси и Пакистана в различных сферах, представляющих взаимный интерес.