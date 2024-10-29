В каких городах России в 2025 году откроют генконсульства Беларуси

В 2025 году генеральные консульства Беларуси откроют в некоторых городах России, это предусмотрено постановлением Совета Министров № 799 от 29 октября, которое официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, определены сроки открытия консульств в Нижнем Новгороде, Калининграде и Владивостоке. Так, генконсульство в Нижнем Новгороде планируется открыть до 1 марта 2025 года, в Калининграде - до 1 июня, а во Владивостоке - до 1 сентября следующего года.

Кроме того, до открытия новых генконсульств отделения посольств Беларуси в этих городах России будут закрыты.

Правительство также поручило Минфину обеспечить финансирование расходов на открытие и содержание генеральных консульств в рамках средств, выделенных МИД на эти цели. Расходы на закрытие отделений посольства в Нижнем Новгороде, Калининграде и Владивостоке будут покрыты за счет ранее предусмотренных бюджетных средств.