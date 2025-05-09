В Киеве полицейские задержали пенсионерку за ношение пилотки с советской символикой

В Украине столичные полицейские арестовали пожилую женщину, которая пришла возложить цветы в городской парк Славы 9 мая, так как она носила пилотку с красной звездой, демонстрацию которой запретили в Украине, сообщает РИА Новости.

"Инцидент в центре Киева: женщина пришла возложить цветы в парк Славы с запрещенной символикой… Ее доставили в Печерский райотдел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.LIVE".

На опубликованном телеканалом видео несколько сотрудников полиции подошли к женщине, которая хотела возложить цветы к одному из монументов. Они потребовали от нее снять пилотку с советской красной звездой, ссылаясь на то, что на Украине этот символ запрещен. Женщина отказалась это делать и заявила, что добьется отправки полицейских на фронт.

"Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую отправили. Вы меня гоните. Я райотделе была уже шесть раз, и потом передо мной извиняются, прощения просят… Как мне вас жаль, вас власти изуродовали. Вы, наверное, даже "Муму" не читали", - сказала женщина на видео.