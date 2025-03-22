В МИД Беларуси прокомментировали намерение Польши и стран Балтии выйти из Оттавской конвенции

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Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков дал комментарий по поводу планов Польши и стран Балтии выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает БЕЛТА.

"Еще 20 лет назад, когда эти государства присоединялись к Оттавской конвенции (интернет помнит все), вы не представляете, сколько было заявлений со стороны политиков этих государств, что они должны следовать самым высшим стандартам гуманистического мира, полностью содействовать прекращению вооружения противопехотными минами, разоружаться самим, помогать другим, что это какой-то высший стандарт гуманности в мире. Даже Литва по линии соответствующих программ вместе с Канадой помогала Беларуси уничтожать наши запасы мин. А польские политики говорили, что если мы не присоединимся к конвенции, на нас будет очень плохо смотреть весь мир", - отметил министр.

Он обратил внимание, что сейчас сами эти страны устанавливают мины, и предостерег от последствий для них же. "Если мина где-то стоит, то ждите жертв среди или диких животных, или мигрантов, или беженцев, или даже местного населения. Вот такая "гуманистическая" сущность этих правительств сегодня", - заметил Максим Рыженков.