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В МИД раскрыли детали подготовки ко II Минской международной конференции по евразийской безопасности
В МИД Беларуси раскрыли детали подготовки к масштабному форуму - II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет с 31 октября по 1 ноября.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Подготовка ко II конференции вышла на финишную прямую. В пятницу мы завершили официальную регистрацию. Ожидаем порядка 600 участников. Это высокопоставленные гости со всей нашей большой Евразии: представители стран СНГ, ОБСЕ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и эксперты ведущих фабрик мысли. Всего мы ожидаем, что будут представлены участники конференции из 45 стран".
Высокопоставленные гости начнут прибывать в Минск уже 29 октября. Аккредитовано около 150 белорусских и зарубежных журналистов.
Конференция позволит наметить перспективные контуры евразийской безопасности, а также обсудить продвигаемую белорусской стороной концепцию многообразия и многополярности в XXI веке.
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