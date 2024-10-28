В МИД раскрыли детали подготовки ко II Минской международной конференции по евразийской безопасности

В МИД Беларуси раскрыли детали подготовки к масштабному форуму - II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет с 31 октября по 1 ноября.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Подготовка ко II конференции вышла на финишную прямую. В пятницу мы завершили официальную регистрацию. Ожидаем порядка 600 участников. Это высокопоставленные гости со всей нашей большой Евразии: представители стран СНГ, ОБСЕ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и эксперты ведущих фабрик мысли. Всего мы ожидаем, что будут представлены участники конференции из 45 стран".

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Высокопоставленные гости начнут прибывать в Минск уже 29 октября. Аккредитовано около 150 белорусских и зарубежных журналистов.