В Минск прибыл наследный принц Абу-Даби

Наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Абу-Даби шейх Халид бен Мухаммад бен Заид аль-Нахайян прибыл с визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.

В белорусской столице Халид бен Мухаммад бен Заид аль-Нахайян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Саммит пройдет 27 июня во Дворце Независимости под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В повестке заседания - актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.