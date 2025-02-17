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В Минск прибыла делегация из Ливии
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Беларусь активизирует сотрудничество и по линии Минск - Триполи. В столицу сегодня с визитом прибыла делегация из Ливии во главе с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армии.
Высоких гостей в аэропорту встретил председатель КГБ - генерал-лейтенант Иван Тертель. На повестке - широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в гуманитарной и социальной сферах. Стороны также обсудят перспективы экономического сотрудничества.