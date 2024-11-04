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В Минске сформировали 10 территориальных комиссий по выборам Президента Беларуси

В Минске 4 ноября образованы 10 территориальных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь - девять районных и одна городская.

Решение принято на совместном заседании президиума Мингорсовета депутатов и Мингорисполкома. Сами комиссии сформированы в максимальном составе: в городской утверждены 13, а в районных - по 11 человек. Все они обладают деловыми качествами, инициативностью и большим опытом участия в общественной жизни страны. Значительная часть претендентов - представители различных политических партий.

Это и Либерально-демократическая, коммунистическая партии, а также "Белая Русь" и Республиканская партия труда и справедливости. Среди общественных объединений - это Белорусский союз женщин и БРСМ. Мы рассчитываем, что все составы территориальных избирательных комиссий, сформированные в Минске, - это работоспособные коллективы. Они будут обеспечивать в необходимом темпе работу по организации выборов главы государства.
Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома

Напомним, что выборы Президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года.

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