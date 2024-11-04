В Минске сформировали 10 территориальных комиссий по выборам Президента Беларуси

Это и Либерально-демократическая, коммунистическая партии, а также "Белая Русь" и Республиканская партия труда и справедливости. Среди общественных объединений - это Белорусский союз женщин и БРСМ. Мы рассчитываем, что все составы территориальных избирательных комиссий, сформированные в Минске, - это работоспособные коллективы. Они будут обеспечивать в необходимом темпе работу по организации выборов главы государства.

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома