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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на заседании ВГС 6 декабря в Минске утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

Документ подготовлен в связи со значительными изменениями военно-политической обстановки и социально-экономической ситуации в восточно-европейском регионе, в том числе на территории Союзного государства, усилением санкционного давления на него со стороны Запада и ведением беспрецедентной информационной войны против государств-участников.

Концепция основывается в том числе на конституциях Беларуси и России, Договоре о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, Концепции национальной безопасности Беларуси, Стратегии национальной безопасности России, Военной доктрине СГ.

Стратегической целью обеспечения безопасности Союзного государства объявлена защита жизненно важных интересов личности, общества от внутренних и внешних угроз, направленных на подрыв национальных интересов и суверенитета, нарушение целостности государств - участников Договора о создании СГ и представляющих опасность для международного мира и стратегической стабильности.