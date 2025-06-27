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В Минске в 2026 году запланированы Дни Нижнего Новгорода
Дни Нижнего Новгорода запланированы в Минске в 2026 году. Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич на полях XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде, сообщает БЕЛТА.
"Каждый форум действительно очень полезен. И самое главное - масштабом встреч. Потому что в одном месте, в одном регионе мы можем встретиться с губернаторами различных регионов Российской Федерации. Буквально за вчера мы смогли провести встречи с тремя губернаторами, обсудить темы и программы на 2025-2026 годы. Это Ульяновская, Пензенская области, конечно же, Нижний Новгород. Мы смогли провести встречу с мэром Нижнего Новгорода и с замом губернатора, где обсудили план мероприятий, согласовали определенные вещи по поставкам продукции. Ну и, конечно, еще раз подтвердили взаимовыгодное сотрудничество в вопросах культуры, образования, - отметила Надежда Лазаревич. - У нас вчера была встреча с бизнесом в рамках программы БЕЛТПП, и мы тоже услышали, что бизнес заинтересован и с каждым годом активнее приезжает на Форум регионов для того, чтобы показать свои возможности и подписать совместные контракты и меморандумы".
По ее словам, Дни Нижнего Новгорода пройдут в Минске в 2026 году. Такая договоренность достигнута на полях Форума регионов. "Это будет летний месяц. Он больше благоприятствует для того, чтобы люди максимально могли увидеть культуру, посмотреть концерты, выставки, конечно же, спортивные соревнования", - рассказала первый зампредседателя.