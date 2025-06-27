В Минске в 2026 году запланированы Дни Нижнего Новгорода

"Каждый форум действительно очень полезен. И самое главное - масштабом встреч. Потому что в одном месте, в одном регионе мы можем встретиться с губернаторами различных регионов Российской Федерации. Буквально за вчера мы смогли провести встречи с тремя губернаторами, обсудить темы и программы на 2025-2026 годы. Это Ульяновская, Пензенская области, конечно же, Нижний Новгород. Мы смогли провести встречу с мэром Нижнего Новгорода и с замом губернатора, где обсудили план мероприятий, согласовали определенные вещи по поставкам продукции. Ну и, конечно, еще раз подтвердили взаимовыгодное сотрудничество в вопросах культуры, образования, - отметила Надежда Лазаревич. - У нас вчера была встреча с бизнесом в рамках программы БЕЛТПП, и мы тоже услышали, что бизнес заинтересован и с каждым годом активнее приезжает на Форум регионов для того, чтобы показать свои возможности и подписать совместные контракты и меморандумы".