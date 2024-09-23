В Могилеве обсудили перспективы развития Союзного государства

Интеграция Беларуси и России - работа в этом направлении идет продуктивно. Сегодня успешно реализуются общие программы и проекты. На рельсы становятся совместные предприятия. Время ускоряться - на этом акцентировали внимание президенты наших стран неоднократно. Санкции - это время возможностей, если им правильно распорядиться. Сегодня сотрудничество идет хорошими темпами, в том числе на региональном уровне. Если обращаться к цифрам, рост нашего товарооборота за 7 месяцев этого года составил более 2 млрд долларов.

Однако интеграция - это не только промышленность, кооперация, культурная и туристическая сферы. Это и рост качества жизни населения Беларуси и России.

В Могилеве прошел Совет Парламентского собрания союза двух стран. В фокусе внимания в первую очередь вопрос: что необходимо сделать, чтобы граждане наших стран получали равные медицинские услуги. Еще важная тема - развитие правовой системы Союзного государства.

Могилев 23 сентября стал площадкой для Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Стратегическое партнерство во всех сферах, пожалуй, главное в отношениях двух стран. Особенно это актуально во время мировых вызовов и угроз.

Чем сплоченнее будут белорусы и россияне, тем легче будет справиться с вызовами. Такое мнение сегодня высказали парламентарии. Товарооборот с начала года между двумя странами растет, как и количество общих программ и проектов.

Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства:

"Общий путь взаимодействия Беларуси и России принципиально иной и нацеленность на результат ради людей, ради миллионов людей, по своему сегодня образцовая. И буквально через несколько дней состоится группа высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске. Там у нас 23 очень предметных вопроса двустороннего взаимодействия".

Приоритет - развитие союзного здравоохранения

Сферы, которые сама жизнь определила приоритетными, - не только экономика, развитие социальной сферы, в том числе здравоохранения. Сделано многое, начиная от кадров - свыше 150 договоров между вузами Беларуси и России. Фармацевтика - свыше 7 десятков контрактов. Клинические протоколы позволяют получать медпомощь на равных белорусам и россиянам. Белорусские томографы уже устанавливают даже в Сибири. По мнению союзных парламентариев, важно выстроить дальнейшую стратегию.

Вячеслав Володин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

"Надо формировать правовое поле для того, чтобы права граждан и РФ и Беларуси были одинаковые при получении медпомощи. Да, экстренная оказывается, но когда речь идет о высокотехнологичной помощи медицинской здесь возникают проблемы финансирования, многие другие вопросы".

Развитием союзной медицины займется теперь отдельная комиссия при Парламентском собрании. Сегодня же отраслевые министры двух стран подписали меморандум. Документ предусматривает укрепление и развитие сотрудничества в области медицины катастроф в духе равенства и партнерства, создание механизма обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по предотвращению и ликвидации.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России:

"Ключевыми событиями этого года стали совместные учения между медицинскими службами двух стран, которые фактически оттачивают коммуникацию: прибытие медперсонала, эвакуацию пациентов и в том числе взаимодействие в рамках телемедицинских консультаций. Поэтому в рамках ЧС оказание медпомощи для нас крайне важно".

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Знания, получаемые в рамках нашего взаимодействия, которое строится на доверительных и системных контактах, что длятся не один год, мы отрабатываем на практике и совершенно точно получаем их подтверждение в практико-ориентированных действиях. Это влечет за собой более эффективное и быстрое реагирование в случае возникновения таких ситуаций".

К слову, отношения Беларуси и России прочно закреплены и на высшем уровне. Ежегодно президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречи около десяти раз. Каждая надстройка механизма Союзного государства до мельчайших деталей (не только политика). Промышленность, медицина, создание микрочипов и даже космос. Возможности поистине безграничны.

"Несмотря ни на что, Минск и Москва сохраняют курс на усиление интеграции. Мы поддерживаем друг друга и будем поддерживать по всем направлениям. Причем наши проекты уже вышли за пределы земной поверхности", - сказал Александр Лукашенко во время официальных переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2024 года.

По словам главы государства, в сфере промышленности стороны планируют продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. "Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств, все решения мы с Вами, Владимир Владимирович, приняли. Правительства должны в сжатые сроки их реализовать", - подчеркнул белорусский лидер.

"Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны", - уверен Александр Лукашенко.

Сохранение исторической правды

Еще одна важная тема - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главный лейтмотив предстоящих проектов Союзного государства - сохранить историческую правду.

Игорь Сергеенко, первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сохранить историческую память, защитить ее - это наша общая задача. Сегодня это особенно актуально в условиях современных вызовов и угроз, которые ставит перед нами мир. Не допустить искажения, фальсификаций".