В правительстве рассмотрели итоги экономики за 2024 год

Экономические показатели 2024 года подвели в Доме правительства на заседании Совмина. Белорусская экономика в январе сохраняет тенденцию роста. В прошлом году ВВП вырос на 4 %. Наши цифры выше, чем среднемировое значение, и больше, чем планировали. Основные драйверы, а они известны, это промышленность (+5,3 %). Почти такая же прибавка по транспортной деятельности (без малого 6). Еще больший подъем, это видно по цифрам, зафиксирован в торговле и строительстве. Что касается роста благосостояния граждан, то реальные доходы прибавили почти 10 %. На такой же рост в прошлом году вышли и пенсии. В декабре средняя зарплата достигла 2700 рублей.

2024-й отметился сохранением макроэкономической стабильности. Об этом в том числе говорит и рост золотовалютных резервов. За год они увеличились почти на 800 млн долларов и на 1 января составили почти 9 млрд долларов.

2 года подряд белорусская экономика показывала рост выше среднемировых значений и с опережением взятых обязательств. Невзирая на скупые прогнозы скептиков, ВВП прибавляет (здесь традиционно за счет промышленности, строительства и торговли), количество убыточных организаций сокращается, на валютном рынке штиль, а вот вклады все больше рублевые.

"ВВП Беларуси в 2024 году вырос на 4 %. Это, безусловно, благодаря тем мерам в течение года, которые принимались со стороны главы государства, правительства. Но нас, конечно, беспокоит не только количество, но и качество. Сегодня мы обсуждаем, какие качественные показатели экономики приросли в прошлом году. Надо отметить изменения в лучшую сторону в сфере инвестиций. Предприятия обновляют больше оборудования, а это способствует повышению конкурентоспособности. Кстати, инвестиции у нас второй год подряд уже растут темпами в два раза больше, чем ВВП. И это тоже говорит о качестве развития экономики", - сказал Юрий Чеботарь.

Хорошие показатели и по росту заработной платы. "На это мы смотрим в увязке с расходами, с инфляцией. 2 года подряд у нас одни из самых низких показателей инфляции в регионе. На текущий год задача не выходить за 5 %", - отметил министр.

Текущий год подытожит все сделанное за пятилетку. Большое совещание в правительстве как раз в середине I квартала для того, чтобы детально посмотреть, как справляется экономика. На фоне остальных успехов вопросы у премьер-министра вызывает лишь экспорт. Это единственный показатель, по которому не удалось достичь заданной планки.

"Несмотря на то что объем поставок вырос на $1,7 млрд или на 3,5 %, это ниже, чем ставилась задача. Как вы помните, планировалось 7,6 %. Конъюнктурные факторы, несомненно, оказали свое влияние. Нельзя назвать достаточными и результаты работы по диверсификации экспортных поставок, несмотря на то что был достигнут рекордный объем поставок в страны Африки с ростом в 3,3 раза", - сделал акцент Роман Головченко.

Это рынок и в 2025-м остается важным адресом наших внешних продаж наравне с Азией и Латинской Америкой. Да, сложностей немало и с расчетами, и с логистикой. Но предприятия находят выход и заключают сделки.

"В этом году мы приняли решение больше контролировать вместе с нашими коллегами наполнение экспортной программы контрактами. Вместе работаем над тем, чтобы формировать сборные партии отгрузки в дальние регионы, так как это логистически более эффективно. Прорабатывается вопрос возможной компенсации логистических поставок в страны дальней дуги", - проинформировал Юрий Чеботарь.

Правительство не питает иллюзий - мировая конкуренция будет только усиливаться. Ее градус повышается и на хорошо знакомых нам рынках - Евразийского союза в целом и российском в частности.

Вообще о том, что впереди непростой год, Президент говорил уже не раз. Важным аргументом в борьбе за рынки (и не только) всегда будет качество. Такая стратегия - наш ответ на вызовы времени.

"Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. ВВП в 2024 году составил 104 %. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму свыше $50 млрд. И мы даже вышли на 14 новых рынков сбыта", - заявил глава государства.

В стране строятся новые объекты, продолжается развитие транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, внедряются современные технологии в производство. "Удовлетворенность потребителей промышленной продукцией составила почти 97 %", - отметил Александр Лукашенко.

А это пример того, как своими усилиями наши предприятия закрывают чувствительные товарные позиции. Лидская лакокраска, кстати, в числе тех, кто получил Государственный знак качества. Предприятие активно включилось в программу импортозамещания, чтобы закрыть по своему профилю ряд важных, в том числе и для промышленности, импортных позиций.

Конечно, все это невозможно без вложений. Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятия активно обновляются.

В прошлом году в нашу экономику привлечено миллиард 700 миллионов долларов прямых инвестиций. И более 70 % от общего объема вложены в реальный сектор, т.е. в создание или модернизацию производств и оборудования. В том числе и на этой основе двигаемся дальше. И на старте года белорусская экономика продолжает расти - в январе к ВВП плюс 3,7 % относительно такого же периода прошлого года.