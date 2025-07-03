В Санкт-Петербурге открылось новое здание Генконсульства Беларуси

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ab08b6c-43ae-4378-8b19-2ba4600c84c8/conversions/ced1be0b-a016-4c7d-8166-ecb807335d99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ab08b6c-43ae-4378-8b19-2ba4600c84c8/conversions/ced1be0b-a016-4c7d-8166-ecb807335d99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ab08b6c-43ae-4378-8b19-2ba4600c84c8/conversions/ced1be0b-a016-4c7d-8166-ecb807335d99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ab08b6c-43ae-4378-8b19-2ba4600c84c8/conversions/ced1be0b-a016-4c7d-8166-ecb807335d99-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Новое здание Генерального консульства Беларуси открылось в Санкт-Петербурге.

Торжественная церемония состоялась 3 июля с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Павла Утюпина, посла Беларуси в России Александра Рогожника, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, представителей руководства Ленинградской области, аккредитованного в Санкт-Петербурге дипломатического корпуса, общественных организаций, белорусской диаспоры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Павел Утюпин отметил, что новое здание - яркая иллюстрация крепких союзнических отношений Беларуси и России. "Добротный вековой особняк впитал своими стенами неповторимый и уникальный по содержанию дух истории Санкт-Петербурга, истории России. Благодаря тесным братским узам Беларуси и России, личному участию глав наших государств, руководства внешнеполитических ведомств, правительства Санкт- Петербурга и лично губернатора северной столицы Александра Беглова его исторический путь получил новое благоприятное продолжение", - подчеркнул белорусский дипломат.

Замглавы МИД также обратил внимание на активное и успешное сотрудничество Беларуси и Ленинградской области, которое характеризуется высокими цифрами двустороннего товарооборота и смелыми планами, проектами на будущее.

Павел Утюпин пожелал Генеральному консульству в Санкт-Петербурге продуктивной работы в новых более комфортных условиях, а российским коллегам и партнерам - успешных шагов в деле развития региона, в том числе в формате совершенствования интеграционных связей с белорусскими союзниками.