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В Санкт-Петербурге открылось новое здание Генконсульства Беларуси
Новое здание Генерального консульства Беларуси открылось в Санкт-Петербурге.
Торжественная церемония состоялась 3 июля с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Павла Утюпина, посла Беларуси в России Александра Рогожника, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, представителей руководства Ленинградской области, аккредитованного в Санкт-Петербурге дипломатического корпуса, общественных организаций, белорусской диаспоры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
Павел Утюпин отметил, что новое здание - яркая иллюстрация крепких союзнических отношений Беларуси и России. "Добротный вековой особняк впитал своими стенами неповторимый и уникальный по содержанию дух истории Санкт-Петербурга, истории России. Благодаря тесным братским узам Беларуси и России, личному участию глав наших государств, руководства внешнеполитических ведомств, правительства Санкт- Петербурга и лично губернатора северной столицы Александра Беглова его исторический путь получил новое благоприятное продолжение", - подчеркнул белорусский дипломат.
Замглавы МИД также обратил внимание на активное и успешное сотрудничество Беларуси и Ленинградской области, которое характеризуется высокими цифрами двустороннего товарооборота и смелыми планами, проектами на будущее.
Павел Утюпин пожелал Генеральному консульству в Санкт-Петербурге продуктивной работы в новых более комфортных условиях, а российским коллегам и партнерам - успешных шагов в деле развития региона, в том числе в формате совершенствования интеграционных связей с белорусскими союзниками.
Генеральное консульство Беларуси разместилось в Санкт-Петербурге по адресу ул. Тверская, 5, в историческом здании 1904 года постройки - особняке М.Ф.Тецнер.