В стране утверждены итоги выборов Президента - Президентом Беларуси избран Александр Лукашенко

Сегодня в Беларуси утверждены итоги выборов Президента. Сообщений о нарушениях, которые могли бы повлиять на ход электоральной кампании, в ЦИК не поступало, как и жалоб от избирателей или наблюдателей - о нарушении Избирательного кодекса или норм Конституции.

Процесс проходил открыто - каждый избиратель получил возможность реализовать свое право, в том числе те, кто проживают за рубежом и состоят на консульском учете. Таковых проголосовало 114 человек.

А в целом явка нынешней электоральной кампании показала, что белорусы подошли к выборам осознанно, заявив о решимости определять будущее страны.

Проведенные выборы Президента завершили электоральный цикл по формированию органов государственного управления на основе обновленной Конституции. Можно смело говорить, что ЦИК утвержден итоговый протокол.

Кампания по выборам Президента проведена в сроки, установленные законодательством и на основании требований Избирательного кодекса. Это подчеркнул глава ЦИК Игорь Карпенко, открывая заседание. На выборах удалось создать все условия, чтобы каждый избиратель реализовал свое право. 5325 участков работали по всей стране, и за четкость этого механизма отвечали свыше 58 тыс. человек. Совершенствование законодательства и повышение качества подготовки членов - всех, кто отвечает за организацию, позволили провести выборы на высоком уровне.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Предлагается признать выборы Президента Республики Беларусь состоявшимися, так как в голосовании приняло участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в списки избирателей. Общее число избирателей по стране составляет 6 903 994 избирателя. В голосовании приняло участие 5 916 195 избирателей, что составило 85,69 % от общего числа избирателей по Республике Беларусь. Считайте избранным на должность Президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича, за которого подано 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82 %, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании".

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Кто за то, чтобы принять постановление об итогах выборов Президента Республики Беларусь в 2025 году, прошу голосовать. Против, воздержавшихся - нет. Принято единогласно".

Принципы открытости и гласности - еще больше "подсветила" площадка пресс-центра.

О реальном положении дел рассказывали 812 представителей СМИ, в том числе 331 - из иностранных медиа, это страны Европы, Азии, Латинской и Северной Америки, Ближнего Востока. Журналисты подчеркивали не только атмосферу на участках, но и в целом чистоту и красоту белорусских городов. Для них, так же как и для наблюдателей, были открыты все двери.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Мы сегодня ставим точку в прошедшей избирательной кампании. Она, на наш взгляд, прошла демократично, транспарентно. У каждого была возможность свободно осуществить свое волеизъявление на избирательном участке: либо досрочно, либо в основной день голосования. Некоторые голосовали по месту пребывания в силу ряда обстоятельств. Вместе с тем мы можем сегодня поздравить избранного Президента нашей страны Александра Лукашенко, который набрал 86,82 % голосов граждан, принявших участие в голосовании".

Иностранные наблюдатели тоже разделяют факт открытости и законности выборов в Беларуси. Это подтвердили во время итоговых пресс-конференций и брифингов. Правда - и есть самое сильное оружие против попыток вмешательства. И в большей степени попытки слышны на внешнем контуре, а вот внутри страны обстановка оставалась спокойной. Разве что пару фактов фотофиксации бюллетеней и порядка 6 сотен попыток вынести заполненные за пределы участка для голосования.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"С учетом графика, сменяемости, каждый день в дни досрочного голосования работали одновременно до 15 тыс. наблюдателей на участках. В основной день голосования - порядка 26 тыс. национальных наблюдателей. Плюс ко всему работала телефонная горячая линия. С учетом тех данных, которые к нам ежедневно поступали от национальных наблюдателей о ходе голосования в соответствии с законодательством, проанализировав ту природу звонков и ту суть звонков, с которыми нам обращались граждане, можно сделать вывод, что выборы действительно были демократичными, открытыми и прозрачными".

Оценили в эту выборную кампанию и высокую активность молодежи. Из впервые голосующих на участки пришли порядка 95 % от списочного состава. Молодежь также подключалась к волонтерской работе. И все это результат - широкой просветительской деятельности в молодежной среде и это направление получит дальнейшее развитие.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Почему так возбудились некоторые западные якобы демократические организации, что вот мы тут взялись за подростков и там чуть ли не формулировки, что мы там мозги промываем в школах. Ничего мы не промываем, мы доводим актуальную информацию, что такое выборы, как они проходят, как участвовать в избирательном процессе и так далее. Методическое пособие, которое было создано Академией образования, оно в открытом доступе. Мы провели открытый семинар с методистами в области преподавания обществоведения и истории в общей средней школе. Почему подростки 14-15 лет? Потому что они впервые будут голосовать в единый день голосования в 2029 году и на президентских выборах в 2030 году. Поэтому они должны знать свои права и обязанности как законопослушный гражданин и будущий избиратель".