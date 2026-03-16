Перспективы сотрудничества Беларуси и Грузии обсуждают в эти дни в Тбилиси. Там находится белорусская делегация во главе с вице-премьером Юрием Шулейко. 16 марта встречи прошли в правительстве, министерствах иностранных дел и сельского хозяйства.

В Тбилиси второй день идет дождь. Говорят, это хороший знак для всех начинаний. Тот самый момент - открытие фирменного торгового павильона белорусских машин. К открытию центра продаж белорусской техники в Тбилиси шли долго. Здание построено с нуля. На старте привезли еще комбайны и навесное сельхозоборудование. Линейку дальше планируют расширять.

Адил Пириев, директор центра, заверяет: спрос есть. Он начинал в 2019 году с поставок запчастей, а сейчас уже предлагает и машины, и сервис, тем более под новую программу субсидирования покупатель пойдет.

В Тбилиси открыли центр продаж белорусской техники

Адил Пириев, директор - основатель компании по продаже белорусской техники:

"16 марта стартует госпрограмма: 70 % оплачивает покупатель, 30 % платит государство. Была такая программа пару лет назад. Мы продали тогда очень большое количество. Покупатели довольны, они хотят качественную белорусскую технику на территории Грузии".

Важно отметить, что конкуренция на рынке высока со стороны тех же китайских партнеров. Но белорусы готовы бороться за покупателей.

Тарас Мурог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bf19c5c-94d1-45f2-9c68-98df35b5c2e9/conversions/811c596f-e072-4fe1-9067-566d5dbb8c34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bf19c5c-94d1-45f2-9c68-98df35b5c2e9/conversions/811c596f-e072-4fe1-9067-566d5dbb8c34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bf19c5c-94d1-45f2-9c68-98df35b5c2e9/conversions/811c596f-e072-4fe1-9067-566d5dbb8c34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bf19c5c-94d1-45f2-9c68-98df35b5c2e9/conversions/811c596f-e072-4fe1-9067-566d5dbb8c34-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "МТЗ":

"В основном на сегодняшний день востребованы тракторы в 80-120 лошадиных сил. Но мы рассчитываем и на более тяжелые модели".

Этот центр - пример того, что бизнес-связи после долгого затишья возобновляются. Встреча с премьер министром Грузии прошла за закрытыми от прессы дверями. Но Ираклий Кобахидзе на своей страничке в Facebook опубликовал фото и отметил важность проведения 7-го заседания экономической комиссии между правительствами Грузии и Беларуси.

Диалог Минска и Тбилиси - это движение в двустороннем формате. Об этом говорили в Министерстве иностранных дел на уровне заместителей министра. Грузинская сторона готова обсуждать все спорные вопросы.

Александр Хвтисиашвили news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed2e7533-566c-40df-bdea-dc7847a09936/conversions/87b20c0c-3d85-41a6-bc0a-889a8e0322e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed2e7533-566c-40df-bdea-dc7847a09936/conversions/87b20c0c-3d85-41a6-bc0a-889a8e0322e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed2e7533-566c-40df-bdea-dc7847a09936/conversions/87b20c0c-3d85-41a6-bc0a-889a8e0322e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed2e7533-566c-40df-bdea-dc7847a09936/conversions/87b20c0c-3d85-41a6-bc0a-889a8e0322e4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Хвтисиашвили, замминистра иностранных дел Грузии:

"Есть несколько вопросов, которые мы хотели бы обговорить и по обоюдному согласию сделать так, чтобы обеим сторонам было удобно".

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Уверен, что у нас накопилось достаточно много вопросов с точки зрения экономического сотрудничества. И белорусская, и грузинская стороны намерены оказать содействие для нашего бизнеса, для того, чтобы мы могли в более комфортных условиях вести этот бизнес во благо Грузии и Республики Беларусь".

Магазинов, где продаются белорусские продукты на рынке Грузии, становится все больше - на сегодня их 34.

Реваз Чигладзе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a6717d8-6c67-4bd8-bb70-553d763429eb/conversions/a08c6681-f662-42d5-bc3d-afa0a63528e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a6717d8-6c67-4bd8-bb70-553d763429eb/conversions/a08c6681-f662-42d5-bc3d-afa0a63528e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a6717d8-6c67-4bd8-bb70-553d763429eb/conversions/a08c6681-f662-42d5-bc3d-afa0a63528e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a6717d8-6c67-4bd8-bb70-553d763429eb/conversions/a08c6681-f662-42d5-bc3d-afa0a63528e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Реваз Чигладзе, учредитель торговой сети "Белорусский дом" (Грузия):

"В 2019 году открыли первый магазин. На сегодняшний день имеем уже 23 объекта. Спрос большой, продажи очень хорошие".

Логистика не сложная. Многие белорусские производители сами выходят на продавцов и предлагают новинки.

Николай Рогащук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17dc23ed-2817-4adf-8c1f-1f6adc3b9d99/conversions/db9639aa-3546-400b-a380-73fd1f00d218-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17dc23ed-2817-4adf-8c1f-1f6adc3b9d99/conversions/db9639aa-3546-400b-a380-73fd1f00d218-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17dc23ed-2817-4adf-8c1f-1f6adc3b9d99/conversions/db9639aa-3546-400b-a380-73fd1f00d218-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17dc23ed-2817-4adf-8c1f-1f6adc3b9d99/conversions/db9639aa-3546-400b-a380-73fd1f00d218-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Рогащук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии:

"Логистика абсолютно несложная, она отработанная. Если все хорошо, граница не закрыта, от завода Брестского мясокомбината колбаса уже появляется в магазинах в Тбилиси. Абсолютно это не занимает большого срока, но единственное узкое место - это Верхний Ларс. Я думаю, сейчас с улучшением погодных условий проблем не будет".

Обсуждается и открытие первого супермаркета белорусских продуктов, и увеличение разнообразия на полке магазина за счет товаров легпрома. Есть большие и аграрные планы. Их обсудили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Если сегодня нация сытая, гораздо проще вести все политические беседы. Мы массово поставляем сухое молоко, масло, сыворотку, то, что сегодня нужно для кондитерской отрасли, промышленной переработки, хлебопечения в том числе. Моменты, касающиеся продовольственной части, в основном и закладывают экспортный потенциал наших экономических отношений".

Давид Сонгулашвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии:

"В части рогатого скота мы можем очень хорошо сотрудничать. У нас есть большой спрос на мясо и молоко. Молочная часть - это один из наших приоритетов, который мы намереваемся развивать".