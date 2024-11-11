В ЦИК озвучили количество человек, поставивших подписи в поддержку кандидатов в Президенты

По результатам проверки достоверности подписей в подписных листах на основании протоколов областных, Минской городской комиссий по выборам Президента Республики Беларусь об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь, ЦИК Беларуси установил количество избирателей по Республике Беларусь, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Об этом сообщила БЕЛТА.