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В ЦИК озвучили количество человек, поставивших подписи в поддержку кандидатов в Президенты
По результатам проверки достоверности подписей в подписных листах на основании протоколов областных, Минской городской комиссий по выборам Президента Республики Беларусь об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь, ЦИК Беларуси установил количество избирателей по Республике Беларусь, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Об этом сообщила БЕЛТА.
За действующего Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко подписи поставили 2 518 145 человек, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича - 134 472, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова - 125 577, индивидуального предпринимателя Анну Канопацкую - 121 077, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка - 112 779.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
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