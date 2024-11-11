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В ЦИК озвучили количество человек, поставивших подписи в поддержку кандидатов в Президенты

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Фото: belta.by

По результатам проверки достоверности подписей в подписных листах на основании протоколов областных, Минской городской комиссий по выборам Президента Республики Беларусь об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь, ЦИК Беларуси установил количество избирателей по Республике Беларусь, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Об этом сообщила БЕЛТА.

За действующего Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко подписи поставили 2 518 145 человек, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича - 134 472, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова - 125 577, индивидуального предпринимателя Анну Канопацкую - 121 077, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка - 112 779.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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