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В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы Дианы Ковалевой
В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Дианы Ковалевой кандидатом в Президенты Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Предприниматель из Могилева представила документы в ЦИК лично.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
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