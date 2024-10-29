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В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы Дианы Ковалевой

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Фото БЕЛТА

В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Дианы Ковалевой кандидатом в Президенты Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Предприниматель из Могилева представила документы в ЦИК лично.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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