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В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы Сергея Бобрикова

В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы Сергея Бобрикова

В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Сергея Бобрикова кандидатом в Президенты Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сергей Бобриков - председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров - документы в ЦИК представил лично.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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