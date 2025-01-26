В ЦИК прокомментировали заявление Каллас: как можно оценивать выборы, не видя, как они проходят?

На пресс-конференции в Информационном центре ЦИК секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о выборах в Беларуси, пишет БЕЛТА.

Ранее Кая Каллас высказывалась о выборах Президента Беларуси, назвав их фиктивными.

"У нас на территории страны работает практически 500 иностранных и международных наблюдателей. Это не только пространство СНГ, это и европейские наблюдатели, которые присутствуют в стране, в том числе не один день", - сказала Елена Балдовская.

Секретарь ЦИК отметила, что наблюдатели были на участках и в период досрочного голосования, и в основной день. "Они посещают участки, никто не ограничивает их передвижение, дают свою оценку и высказывают впечатление, которое складывается при посещении участков", - подчеркнула она.