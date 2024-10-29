В ЦИК рассказали, каких международных наблюдателей планируется пригласить на выборы Президента

Председатель ЦИК Игорь Карпенко после совещания у Президента Беларуси по вопросам проведения выборов 2025 года рассказал о планах по приглашению международных наблюдателей, сообщает БЕЛТА.

Руководитель ЦИК пояснил, что законом определены несколько субъектов, которые могут пригласить международных наблюдателей. Это Президент, Всебелорусское народное собрание, обе палаты парламента, правительство, МИД и ЦИК.

Что касается ЦИК, то со своей стороны комиссия уже направила приглашения председателям ЦИК стран СНГ и их делегациям для участия в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси в 2025 году. Это избирательные комиссии, с которыми ЦИК Беларуси активно работает в рамках Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ, в котором Беларусь сейчас председательствует.

По словам Игоря Карпенко, планируется также пригласить для наблюдения за выборами миссии СНГ, ШОС и других международных организаций. "Мы планируем рассмотреть возможность приглашения наблюдателей от ряда других международных организаций, как Организация исламского сотрудничества, Организация тюркских государств, Движение неприсоединения, Лига арабских государств, Панафриканский парламент", - сказал он.