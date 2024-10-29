3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
В ЦИК рассказали, каких международных наблюдателей планируется пригласить на выборы Президента
Председатель ЦИК Игорь Карпенко после совещания у Президента Беларуси по вопросам проведения выборов 2025 года рассказал о планах по приглашению международных наблюдателей, сообщает БЕЛТА.
Руководитель ЦИК пояснил, что законом определены несколько субъектов, которые могут пригласить международных наблюдателей. Это Президент, Всебелорусское народное собрание, обе палаты парламента, правительство, МИД и ЦИК.
Что касается ЦИК, то со своей стороны комиссия уже направила приглашения председателям ЦИК стран СНГ и их делегациям для участия в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси в 2025 году. Это избирательные комиссии, с которыми ЦИК Беларуси активно работает в рамках Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ, в котором Беларусь сейчас председательствует.
По словам Игоря Карпенко, планируется также пригласить для наблюдения за выборами миссии СНГ, ШОС и других международных организаций. "Мы планируем рассмотреть возможность приглашения наблюдателей от ряда других международных организаций, как Организация исламского сотрудничества, Организация тюркских государств, Движение неприсоединения, Лига арабских государств, Панафриканский парламент", - сказал он.
Председатель ЦИК отметил, что на совещании обсуждался также вопрос приглашения других международных структур, и по этому поводу была поставлена задача Министерству иностранных дел и ЦИК. "МИД и ЦИК поручено проработать эти вопросы. Если есть обращения от каких-то международных структур, которые хотели бы принять участие в наблюдении, нам поручено внимательно все это изучить и принять соответствующее решение", - уточнил Игорь Карпенко. При этом, по его словам, будут учитываться "все возможные факторы и международные обязательства" Беларуси.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все