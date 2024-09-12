В ЦИК рассмотрят организационные вопросы предстоящей электоральной кампании

"Мы задолго до избирательной кампании начали процесс обучения потенциальных организаторов выборов. Нам необходимо, чтобы в избирательном процессе были задействованы люди ответственные, профессионально грамотные, юридически подкованные, имеющие определенный опыт этой работы. Поэтому мы очень ответственно относимся к подбору и расстановке людей, которые должны работать в составе комиссии, а их больше 60 тыс."