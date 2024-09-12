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В ЦИК рассмотрят организационные вопросы предстоящей электоральной кампании

24 октября в Центризбиркоме пройдет заседание, где рассмотрят организационные вопросы предстоящей электоральной кампании.

Напомним, накануне стало известно, что выборы Президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Центризбирком утвердит календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента, разъяснит порядок образования комиссий, выдвижения кандидатов, деятельности национальных и международных наблюдателей.

ЦИК

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Мы задолго до избирательной кампании начали процесс обучения потенциальных организаторов выборов. Нам необходимо, чтобы в избирательном процессе были задействованы люди ответственные, профессионально грамотные, юридически подкованные, имеющие определенный опыт этой работы. Поэтому мы очень ответственно относимся к подбору и расстановке людей, которые должны работать в составе комиссии, а их больше 60 тыс."

Съемочная группа "Первого информационного" будет следить за развитием событий.

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