В ЦИК сообщили, что 46 граждан Беларуси, проживающих за границей, отдали голос на выборах Президента

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Уже 46 граждан Беларуси, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали на выборах Президента Беларуси. Такие данные предоставил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, пишет БЕЛТА.

"Могу сказать, что у нас уже проголосовали 46 граждан Беларуси, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, - сказал Игорь Карпенко. - Если у нас в единый день голосования 6 таких граждан проголосовало на участке в Минске, то сейчас мы открыли такие участки во всех областных центрах и между ними установлена связь".

"Увеличение количества таких участков оправдано. Не открывая участки за рубежом, мы постарались создать оптимальные условия для тех, кто приедет из-за границы, у кого нет прописки на территории Республики Беларусь и кому было бы проблематично обращаться в участковую комиссию для включения в список для голосования, - уточнил глава ЦИК. - Мы заранее с МИД отработали эти вопросы, провели обучение председателей участковых комиссий, и они сейчас достаточно качественно работают".