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В ЦИК заявили, что Беларусь не будет создавать участки для голосования за границей
Председатель ЦИК Игорь Карпенко подчеркнул, что Республика Беларусь не собирается создавать участки для голосования за рубежом, пишет БЕЛТА.
"Беларусь не создает участки для голосования за рубежом. Это законодательное нововведение обусловлено отсутствием мер по безопасности на участках, которые ранее образовывались на территории других государств, сокращением численности работников дипкорпуса. Мы не единственная страна, которая имеет такой опыт", - сказал Игорь Карпенко.
Вместе с тем в Беларуси созданы условия для организации голосования граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, отметил глава ЦИК. "Проголосовать такие граждане смогут на одном из 6 участков, которые будут расположены в Минске и пяти областных центрах. Адреса этих участков размещены на сайте ЦИК. Мы надеемся, что соседние страны не будут создавать препятствия для пересечения нашими гражданами границы с целью реализации избирательных прав", - подчеркнул Игорь Карпенко.
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