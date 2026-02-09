В Ушачах на заседании Президиума Совета Республики подводят итоги работы с обращениями граждан.

В Ушачах проходит выездное заседание Президиума Совета Республики. Его участники подводят итоги работы с обращениями граждан - за год поступило более 7 тысяч по всей стране.

Анализ обращений - это своего рода срез самых актуальных проблем, от которых зависят качество жизни людей и развитие регионов.

Выездное заседание Президиума Совета Республики

За цифрами официальной статистики - тысячи личных историй и вопросов, требующих решения. Более 7 тыс. обращений по личным вопросам, участие в работе сотен исполкомов и тысячи встреч в трудовых коллективах - так сенаторы держат руку на пульсе жизни страны.

Наиболее часто граждане обращаются по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения и оплаты труда. Особое внимание - эффективности работы предприятий, чтобы не допускать их до кризисного состояния. Все эти темы становятся основой для будущих законодательных инициатив.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

"Безусловно, это укомплектование высокотехнологичным оборудованием, это снижение времени оказания медицинской помощи на высокотехнологичном оборудовании. Если у нас сегодня на определенные виды исследования есть от нуля до двух месяцев, то в этом году стоит задача, и я не вижу проблемы, что мы с ней не справимся, это мы придем до месяца, у нас очередность будет на все виды исследований".

Витебская область, где проходит заседание, демонстрирует положительную динамику. Количество обращений здесь снизилось почти на пятую часть, а коллективных - в два раза. Это результат более адресной работы. Но проблемы еще остаются, в том числе в сфере ЖКХ. Параллельно идет системная работа по укреплению кадрового потенциала.

Главный тезис сегодня - дойти до каждого человека и доводить информацию более точечно. Личные приемы ежемесячно, а такие выездные заседания Президиума, как сегодняшнее, будут проводиться раз в полгода. Это позволит более оперативно реагировать на запросы людей и работать на опережение. Главный итог - законы должны идти в ногу с жизнью, а развитие сильных регионов остается ключевым приоритетом.