В Верховном суде обсудили Программу социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку
27 ноября делегаты Всебелорусского народного собрания обсуждали важнейшие приоритеты социально-экономического развития страны. Учитывая площадку - Верховный суд, акцент был сделан на правовую основу.
Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда Беларуси:
"Документ представляет собой комплексный и достаточно хорошо проработанный взгляд на будущее нашей страны по всем основным направлениям ее развития, на положение дел в нашем обществе, на соблюдение тех социальных гарантий, которые предполагает социально ориентированное право и государство, которым является Республика Беларусь. И в судебной компетенции лежит очень много вопросов и проблем, которые мы должны разрешать для того, чтобы и в нашем обществе был мир и покой, и чтобы экономика работала стабильно, без отрицательных тенденций и чтобы деятельность судов укрепляла доверие населения к институтам власти, в том числе и к судебной власти".
После обсуждения и внесения корректив Программа социально-экономического развития будет вынесена на Всебелорусское народное собрание.