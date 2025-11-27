В Верховном суде обсудили Программу социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку

"Документ представляет собой комплексный и достаточно хорошо проработанный взгляд на будущее нашей страны по всем основным направлениям ее развития, на положение дел в нашем обществе, на соблюдение тех социальных гарантий, которые предполагает социально ориентированное право и государство, которым является Республика Беларусь. И в судебной компетенции лежит очень много вопросов и проблем, которые мы должны разрешать для того, чтобы и в нашем обществе был мир и покой, и чтобы экономика работала стабильно, без отрицательных тенденций и чтобы деятельность судов укрепляла доверие населения к институтам власти, в том числе и к судебной власти".