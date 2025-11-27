Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Верховном суде обсудили Программу социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку

27 ноября делегаты Всебелорусского народного собрания обсуждали важнейшие приоритеты социально-экономического развития страны. Учитывая площадку - Верховный суд, акцент был сделан на правовую основу.

Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда Беларуси:

"Документ представляет собой комплексный и достаточно хорошо проработанный взгляд на будущее нашей страны по всем основным направлениям ее развития, на положение дел в нашем обществе, на соблюдение тех социальных гарантий, которые предполагает социально ориентированное право и государство, которым является Республика Беларусь. И в судебной компетенции лежит очень много вопросов и проблем, которые мы должны разрешать для того, чтобы и в нашем обществе был мир и покой, и чтобы экономика работала стабильно, без отрицательных тенденций и чтобы деятельность судов укрепляла доверие населения к институтам власти, в том числе и к судебной власти".

Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда Беларуси

После обсуждения и внесения корректив Программа социально-экономического развития будет вынесена на Всебелорусское народное собрание.

