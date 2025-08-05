В Витебске пройдет III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум

В конце августа в Витебске пройдет совместный III женский бизнес-форум. По его итогам планируется подписать крупные двусторонние контракты.

Отношения между Беларусью и Узбекистаном охватывают весь спектр взаимодействия: политику, экономику, культурно-гуманитарную составляющую. Исходя из этого, женский форум будет включать 7 секций по молодежной политике, медицине, образованию и туризму.

4 августа в Совете Республики обсудили нюансы форума, ведь организаторы мероприятия - сенаты двух стран. Также на встрече говорили и про достижение амбициозной задачи, поставленной главами государств в феврале 2024 года перед бизнес-сообществом: достичь уровня товарооборота в миллиард долларов. За I полугодие 2025 года прирост составил 13 %.