Варанков: Призываем Литву сосредоточиться на диалоге, касающемся проблем миграции

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Республика Беларусь предложила Литве акцентировать внимание на обсуждении проблем миграции. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, информирует БЕЛТА.

"С чувством искреннего любопытства мы ознакомились с заявлениями главы литовской погранзаставы господина Киселюса о так называемых курсах по преодолению заборов для мигрантов на белорусской территории. Высказанные идеи, безусловно, оригинальны, но вызывают ряд вопросов. Почему бы литовским пограничникам не получить у задержанных мигрантов информацию о конкретном местонахождении упомянутых тренировочных объектов? Беларусь готова организовать для господина Киселюса и его коллег совместный выезд на приграничные территории для проверки этих данных", - заявил Руслан Варанков.

Вместе с тем в МИД напомнили, что ключевые проблемы миграционного кризиса лежат в иной плоскости.