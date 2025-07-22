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Варанков: Призываем Литву сосредоточиться на диалоге, касающемся проблем миграции
Республика Беларусь предложила Литве акцентировать внимание на обсуждении проблем миграции. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, информирует БЕЛТА.
"С чувством искреннего любопытства мы ознакомились с заявлениями главы литовской погранзаставы господина Киселюса о так называемых курсах по преодолению заборов для мигрантов на белорусской территории. Высказанные идеи, безусловно, оригинальны, но вызывают ряд вопросов. Почему бы литовским пограничникам не получить у задержанных мигрантов информацию о конкретном местонахождении упомянутых тренировочных объектов? Беларусь готова организовать для господина Киселюса и его коллег совместный выезд на приграничные территории для проверки этих данных", - заявил Руслан Варанков.
Вместе с тем в МИД напомнили, что ключевые проблемы миграционного кризиса лежат в иной плоскости.
"Почему литовские власти по-прежнему не дают ответов по фактам жестокого обращения с мигрантами и не комментируют роль своих граждан, задержанных за организацию нелегальных переходов. Призываем литовских партнеров сосредоточиться на диалоге, как это неоднократно предлагала Беларусь, вместо поиска мифических объяснений. Мы, как и прежде, готовы к сотрудничеству на основе фактов и взаимного уважения", - подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.