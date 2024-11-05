Сегодня человечество как никогда ранее приблизилось к опасной черте войны планетарного масштаба, и парламентарии должны сделать все, чтобы отвести угрозу от своих народов.

Это заявил зампредседаля Совета Республики Сергей Хоменко в Панаме, где проходит ассамблея Парлатино.

Беларусь дорожит добрыми дружественными отношениями, которые сложились с большинством стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Парлатино отмечает 60-летний юбилей. За эти годы сделано многое. Организация активно способствует устойчивому развитию государств региона, интеграции для процветания экономик и создания комфортных условиях для жизни народов, укреплению мира и безопасности.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"У нас очень много общего и наши подходы во многом совпадают. Мы выступаем за соблюдение норм и принципов международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательство во внутренние дела, разрешение конфликтов мирным путем, сохранение традиционных духовных ценностей как фундамента развития человеческой цивилизации".

Наша страна заинтересована в расширении сотрудничества как на политической арене, так и в экономике.

Состоявшийся в апреле третий Белорусско-Латиноамериканский форум подтвердил значительный потенциал для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия. На полях ассамблеи состоялся ряд двусторонних встреч разного уровня. В географии - это Колумбия, Уругвай, Марокко, Куба, Мексика, Перу и Панама.

Сверены позиции и во время переговоров с председателем Парлатино Роландо Гансалисом Патрисио.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Депутаты латиноамериканских парламентов знают инициативы Беларуси, инициативы Президента Беларуси относительно справедливой геополитической трансформации. И надеются, что такой вариант нового мирового устройства все-таки победит и воцарится на планете, что, естественно, будет способствовать исчезновению всевозможных конфликтов, горячих точек, которых сегодня, к сожалению, становится все больше и больше. Именно о такой позиции многих депутатов латиноамериканских парламентов мы узнали на личной встрече, которая состоялась здесь".