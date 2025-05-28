VI съезд РОО "Белая Русь" состоится 12 июля

28 мая в Минске состоялся республиканский совет общественного объединения "Белая Русь". Подведены предварительные итоги проделанной работы и сформированы планы на перспективу. В них входит и предстоящий VI съезд объединения, который состоится 12 июля.

"Год назад мы внесли изменения в наши уставные документы. Эти изменения касаются сроков полномочий выборных органов общественного объединения. То есть они все приведены сейчас под единый срок действия. Все выборные органы сейчас работают в течение пяти лет. В соответствии со старым уставом кто-то работал 2,5-3 года, кто-то 5 лет. То есть сейчас мы приводим свою деятельность именно в соответствие с нашим уставом, - рассказал Андрей Басак, зампредседателя РОО "Белая Русь". - И для этого нам необходимо провести отчетно-выборную кампанию во всех структурах общественного объединения, начиная от первичных организаций, районных организаций, областных организаций и заканчивая съездом. Мы будем избирать новый состав совета общественного объединения, президиум. И эти органы уже начнут работать по новому сроку, по единому плану. И срок полномочий всех этих органов будет составлять 5 лет".

За годы своей активной деятельности и четкой гражданской позиции структура сформировала положительный имидж и заслужила широкое общественное доверие.

Николай Романовский, зампредседателя Витебской областной организации РОО "Белая Русь":

"Мы видим движение по численности членства в организации, мы видим движение по численности первичных созданий, первичных организаций. Сегодня Витебская областная организация насчитывает порядка 20 тысяч членов. Мы считаем, что это очень неплохой результат, но это не предел. Потенциал у нас еще, конечно же, имеется. И будем прилагать все усилия, чтобы нас, людей, объединенных одной целью, одной задачей, одной идеей, становилось все больше и больше".