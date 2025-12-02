3.73 BYN
Вольфович: Сотрудничество в сфере безопасности - драйвер белорусско-вьетнамских отношений
Сотрудничество в сфере безопасности - драйвер белорусско-вьетнамских отношений. Так сказал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на встрече с представителем крупнейших телекоммуникационных корпораций Вьетнама. Продолжается рабочий визит белорусской делегации во главе с Александром Вольфовичем в Социалистическую Республику Вьетнам.
По поручению главы государства наряду с укреплением сотрудничества между странами в сфере безопасности особое внимание уделено и экономическому сотрудничеству.
Кибербезопасность, искусственный интеллект, цифровая экономика, информационная безопасность - об этом говорил госсекретарь Совбеза Беларуси с представителями крупнейших телекоммуникационных компаний Вьетнама.
Ситуация в мире диктует свои правила и заставляет держать руку на пульсе и быть на шаг впереди. В своем приветственном слове Александр Вольфович обратил внимание коллег на недавний визит товарища То Лама (генсек компартии Вьетнама) в Беларусь и встречу с Президентом. Тогда в мае 2025 года был подписан документ о стратегическом партнерстве. Важный момент и политический, и экономический в рамках развития белорусско-вьетнамских отношений.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
"Товарооборот между нашими странами по итогам 2024 года составил свыше 245 млн долларов, и это не предел. Я думаю, что 2025 год превысит этот план".
Экономика Вьетнама - одна из самых быстрорастущих в мире. Страна сотрудничает только с проверенными партнерами, и Минск они считают именно таким.
"С нами поделились наработками, показали, как осуществляется разработка программных продуктов, какими специалистами это делается. Нас интересовали вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта, противодействие киберугрозам - то, что сегодня очень актуально. Эта угроза стоит и перед Вьетнамом тоже. В свою очередь мы пригласили эти компании поучаствовать в выставках, которые по инициативе Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь будут проходить в июне 2026 года - III Международная выставка индустрии безопасности. С интересом принято наше приглашение. Надеюсь, что эти крупные компании приедут со своими наработками и уже на белорусском рынке поделятся ими с нашими коллегами", - отметил Александр Вольфович.
Еще одной точкой на маршруте рабочего визита было Министерство общественной безопасности Вьетнама, где прошли двусторонние консультации. Там также говорили о кибербезопасности, а еще о международной борьбе с терроризмом, контрабандой оружия, торговлей людьми, а также о чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий.
Встреча прошла на уровне заместителей двух ведомств - Совета безопасности Беларуси и Министерства общественной безопасности. В ходе встреч слово "безопасность" звучало часто и много, но ничего удивительного, экономическое сотрудничество и лежит через безопасность - меньше напряжения, больше доверия.
Четкий тайминг встреч, обмен мнениями и договоренности продолжать сотрудничество. И важный момент, конечно, вне зависимости от менталитета и дипломатического этикета - это крепкое рукопожатие как печать под официальными документами.