Вольфович: Сотрудничество в сфере безопасности - драйвер белорусско-вьетнамских отношений

Сотрудничество в сфере безопасности - драйвер белорусско-вьетнамских отношений. Так сказал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на встрече с представителем крупнейших телекоммуникационных корпораций Вьетнама. Продолжается рабочий визит белорусской делегации во главе с Александром Вольфовичем в Социалистическую Республику Вьетнам.

По поручению главы государства наряду с укреплением сотрудничества между странами в сфере безопасности особое внимание уделено и экономическому сотрудничеству.

Кибербезопасность, искусственный интеллект, цифровая экономика, информационная безопасность - об этом говорил госсекретарь Совбеза Беларуси с представителями крупнейших телекоммуникационных компаний Вьетнама.

Ситуация в мире диктует свои правила и заставляет держать руку на пульсе и быть на шаг впереди. В своем приветственном слове Александр Вольфович обратил внимание коллег на недавний визит товарища То Лама (генсек компартии Вьетнама) в Беларусь и встречу с Президентом. Тогда в мае 2025 года был подписан документ о стратегическом партнерстве. Важный момент и политический, и экономический в рамках развития белорусско-вьетнамских отношений.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Товарооборот между нашими странами по итогам 2024 года составил свыше 245 млн долларов, и это не предел. Я думаю, что 2025 год превысит этот план".

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Экономика Вьетнама - одна из самых быстрорастущих в мире. Страна сотрудничает только с проверенными партнерами, и Минск они считают именно таким.

"С нами поделились наработками, показали, как осуществляется разработка программных продуктов, какими специалистами это делается. Нас интересовали вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта, противодействие киберугрозам - то, что сегодня очень актуально. Эта угроза стоит и перед Вьетнамом тоже. В свою очередь мы пригласили эти компании поучаствовать в выставках, которые по инициативе Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь будут проходить в июне 2026 года - III Международная выставка индустрии безопасности. С интересом принято наше приглашение. Надеюсь, что эти крупные компании приедут со своими наработками и уже на белорусском рынке поделятся ими с нашими коллегами", - отметил Александр Вольфович.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Еще одной точкой на маршруте рабочего визита было Министерство общественной безопасности Вьетнама, где прошли двусторонние консультации. Там также говорили о кибербезопасности, а еще о международной борьбе с терроризмом, контрабандой оружия, торговлей людьми, а также о чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий.

Встреча прошла на уровне заместителей двух ведомств - Совета безопасности Беларуси и Министерства общественной безопасности. В ходе встреч слово "безопасность" звучало часто и много, но ничего удивительного, экономическое сотрудничество и лежит через безопасность - меньше напряжения, больше доверия.