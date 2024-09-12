Воскресенский высказался о решении ЦИК Беларуси не организовывать избирательные участки за границей

"Замечательно, потому что сейчас мы наблюдали молдавский кейс. Там действительно общество расколото на две части, но большая часть людей, которые живут в Молдавии, проголосовала против курса Майи Санду. И это зафиксировал даже их Центризбирком, - отметил Юрий Воскресенский. - Но так как открыли огромное количество участков для голосования за рубежом, это позволило осуществить определенные манипуляции. Поэтому нам не нужны эти какие-то возможные манипуляции. Прежде всего в плане давления на дипмиссию какие-то митинги, перформансы. Зачем нам все это надо? Дипломаты должны заниматься своей работой, продвигать интересы Беларуси на международной арене. Они не должны бояться прийти в посольство".