3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Воскресенский высказался о решении ЦИК Беларуси не организовывать избирательные участки за границей
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. ЦИК утвердил календарный план мероприятий.
Белорусским законодательством не предусмотрено создание участков за рубежом. Как относятся к этому эксперты? В студии "Первого информационного" политолог Юрий Воскресенский высказал свое мнение по этому поводу.
"Замечательно, потому что сейчас мы наблюдали молдавский кейс. Там действительно общество расколото на две части, но большая часть людей, которые живут в Молдавии, проголосовала против курса Майи Санду. И это зафиксировал даже их Центризбирком, - отметил Юрий Воскресенский. - Но так как открыли огромное количество участков для голосования за рубежом, это позволило осуществить определенные манипуляции. Поэтому нам не нужны эти какие-то возможные манипуляции. Прежде всего в плане давления на дипмиссию какие-то митинги, перформансы. Зачем нам все это надо? Дипломаты должны заниматься своей работой, продвигать интересы Беларуси на международной арене. Они не должны бояться прийти в посольство".
Политолог считает, что оппозиционеры попытаются устроить какие-то провокации, акции.
"Поэтому вот этот ход, когда мы не проводим голосование на участках за рубежом, - это ударное опережение. Это замечательное решение Центризбиркома, я его поддерживаю", - заключил Юрий Воскресенский.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов