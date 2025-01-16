Выборы-2025 в Беларуси: наблюдатели отмечают высокий уровень готовности избирательных участков

В Беларуси отмечают высокий уровень готовности избирательных участков к проведению голосования во всех регионах страны. Об этом заявил наблюдатель от миссии СНГ (Казахстан) Алим Джаксыбеков.

16 января аккредитованные ЦИК Беларуси наблюдатели от СНГ посетили два избирательных участка в Октябрьском районе Минска - во Дворце железнодорожников. Сейчас в мониторинге задействованы 40 долгосрочных наблюдателей.

Алим Джаксыбеков:

"Мы увидели агитацию, готовность кабин для голосования, ящиков для голосования, пообщались с представителями участковых избирательных комиссий, выяснили технические вопросы, поинтересовались, какие есть проблемы и нужна ли помощь, консультация. В целом, мы считаем, что подготовка идет на достаточно высоком уровне. Мы надеемся, что этот электоральный цикл пройдет без замечаний, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь".

"Для предварительного голосования, для сверки списков мы оборудовали участок стендами для голосования, разместили там наглядную информацию с номерами домов, участков, контактными телефонами, постановлениями, документами ЦИК, - обозначила председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 52 г. Минска Оксана Сморгова. - Ждем избирателей, информируем их, проводим сверку по спискам, отвечаем на телефонные звонки".