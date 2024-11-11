Выборы Президента Беларуси - 2025: наблюдатели от каких стран уже зарегистрированы

В Беларуси 5 претендентов зарегистрированы кандидатами в Президенты на выборах главы государства. Это Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков и Александр Хижняк. Такое решение было принято во время заседания Центризбиркома в Минске. В этот же день кандидаты получили свои удостоверения.

Председатель Центризбиркома отметил, что в целом электоральная кампания проходит спокойно и в соответствии с законодательством и установленными сроками. 23 декабря ЦИК определился с бюллетенями для голосования. На заседании, помимо аккредитованных СМИ, присутствовали и наблюдатели.

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко обозначил, что среди наблюдателей будут и европейские страны. "Сегодня мы аккредитовали наблюдателей из Венгрии, Швейцарии, Польши".

Игорь Карпенко:

"Могу сказать, что у нас будет наблюдатель из Японии, мы получили соответствующие документы, из Турции тоже получили документы. Будет представлен и Панафриканский парламент. Наверное, пока самая массовая миссия - это миссия от СНГ. Заявлено порядка 200 человек, которые будут на выборах Президента нашей страны. Но я не исключаю, что их может быть и больше".

Также по жеребьевке в ЦИК определили дату и время предвыборных выступлений кандидатов в Президенты по телевидению и радио. Дважды они смогут выступить на телеканале "Беларусь 1" и "Первом национальном канале" Белорусского радио. На каждое выступление выделят не больше получаса.