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Выборы Президента Беларуси - 2025: наблюдатели от каких стран уже зарегистрированы
В Беларуси 5 претендентов зарегистрированы кандидатами в Президенты на выборах главы государства. Это Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков и Александр Хижняк. Такое решение было принято во время заседания Центризбиркома в Минске. В этот же день кандидаты получили свои удостоверения.
Председатель Центризбиркома отметил, что в целом электоральная кампания проходит спокойно и в соответствии с законодательством и установленными сроками. 23 декабря ЦИК определился с бюллетенями для голосования. На заседании, помимо аккредитованных СМИ, присутствовали и наблюдатели.
Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко обозначил, что среди наблюдателей будут и европейские страны. "Сегодня мы аккредитовали наблюдателей из Венгрии, Швейцарии, Польши".
Игорь Карпенко:
"Могу сказать, что у нас будет наблюдатель из Японии, мы получили соответствующие документы, из Турции тоже получили документы. Будет представлен и Панафриканский парламент. Наверное, пока самая массовая миссия - это миссия от СНГ. Заявлено порядка 200 человек, которые будут на выборах Президента нашей страны. Но я не исключаю, что их может быть и больше".
Также по жеребьевке в ЦИК определили дату и время предвыборных выступлений кандидатов в Президенты по телевидению и радио. Дважды они смогут выступить на телеканале "Беларусь 1" и "Первом национальном канале" Белорусского радио. На каждое выступление выделят не больше получаса.
С 1 января в Беларуси стартует предвыборная агитация, досрочное голосование - с 21 января. День выборов - 26 января.
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