Глобальная трансформация политической системы обостряет вопрос электорального суверенитета. Из чего он состоит и как противостоять внешним вызовам и попыткам иностранного влияния? Белорусский институт стратегических исследований стремится вывести реально работающую на практике формулу электорального суверенитета.

В Минске по инициативе отечественной фабрики мысли состоялся тематический международный круглый стол.

Расскажем, к каким выводам пришли эксперты и аналитики.

Формула электорального суверенитета

Электоральный суверенитет подразумевает не только право граждан на свободные выборы, но и способность государства обеспечивать их защиту от внешнего вмешательства и манипуляций. В этом контексте важнейшими составляющими формулы электорального суверенитета становятся прозрачность избирательного процесса и активное участие граждан в политической жизни. Каждая из этих составляющих играет свою уникальную роль в создании устойчивой и эффективной электоральной системы.

Константин Старыш, секретарь ЦК Партии коммунистов Молдовы:

"Опора на собственные национальные интересы и есть основа суверенитета в целом, электорального - в частности. Надо вырываться из-под этой зависимости от чужого мнения".

В Беларуси отмечают последовательный рост политической культуры граждан

Стоит отметить, что в Беларуси фиксируется последовательный рост политической культуры граждан. В стране на постоянной основе действуют диалоговые площадки, где проводятся общественные обсуждения ключевых государственных вопросов. Белорусское общество в полной мере осознает значимость собственного выбора на дальнейшее развитие страны и будущее каждой семьи в частности. В том числе белорусы умеют делать работу над ошибками. Выборы Президента страны прошли в стремлении сохранить мир и обеспечить дальнейшее поступательное развитие. Такие тезисы звучали практически от каждого человека, приходящего на избирательные участки. Это отмечают и международные наблюдатели.

Ильяс Гусейнов, начальник сектора в департаменте анализа внутренней политики центра социальных исследований Азербайджана:

"Выборы прошли успешно, открыто, демократично, несмотря на разные выпады западного коллектива, а мы видели реакции со стороны разных еврочиновников. Это были открытые выборы, поддержка действующей власти Александра Григорьевича. И я с этим поздравляю народ Беларуси".

"Все выборы проходили четко, люди приходили спокойно во всех участках, которые я прошла, в которых я была наблюдателем. Все было крайне аккуратно, крайне четко, в одинаковой степени спокойно, не было никаких инцидентов. Все было, можно сказать, идеально", - отметила Роза Байрамлы - ведущий советник Центра анализа международных отношений (Азербайджан).