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"Выборы соответствуют национальному избирательному законодательству". ЦИК Беларуси о санкциях ЕС
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1_22025-03-28T04:58:11.000000Z00
Белорусский ЦИК отреагировал на введение ЕС новых санкций.
"Не надо устраивать электоральные вакханалии в суверенных государствах, - говорится в сообщении. - Оценка президентских выборов в Беларуси была дана многочисленными международными организациями и наблюдателями. В наблюдении участвовали 486 наблюдателей из 52 стран, в том числе из 17 стран ЕС. Выборы признаны соответствующими национальному избирательному законодательству и Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ. Хотелось бы узнать, о каких международных стандартах ведет речь ЕС? Если это стандарты, применяемые на выборах в Румынии, то мы под такими стандартами не подписывались", - отметили в Центризбиркоме.