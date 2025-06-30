Интересы людей и безопасность - депутаты и сенаторы подвели итоги

За 9 месяцев приняли 67 законопроектов. Они касаются разных сфер, но все направлены на повышение качества жизни белорусов.

Такие же акценты и в работе сенаторов. В Совете Республики сегодня тоже подвели итоги и расставили задачи на перспективу.

О госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования

Нынешняя парламентская сессия открылась 17 сентября, в День народного единства, и, кстати, в день рождения телеканала "Первый информационный". Продлилась она 9 небольших месяцев, была действительно очень насыщенной, депутаты активно поработали, поэтому сегодня на финальное заседание осталось буквально два законопроекта.

Палата представителей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11a1646c-4057-43c3-95db-489f6c0b6235/conversions/7dd55fe5-fd77-4a4e-8b84-c981aac11003-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11a1646c-4057-43c3-95db-489f6c0b6235/conversions/7dd55fe5-fd77-4a4e-8b84-c981aac11003-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11a1646c-4057-43c3-95db-489f6c0b6235/conversions/7dd55fe5-fd77-4a4e-8b84-c981aac11003-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11a1646c-4057-43c3-95db-489f6c0b6235/conversions/7dd55fe5-fd77-4a4e-8b84-c981aac11003-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первый пункт в повестке - законопроект о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Это шаг навстречу бизнесу, чтобы легче было открыть свое дело. Документ согласовали со всеми профильными ассоциациями. Учтены интересы и общества, и государства. Ключ к успеху - цифровизация. Многие процедуры уйдут в онлайн, вопросов бумажных точно станет меньше.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Вводится обязательный реквизит создаваемых юридических лиц - адрес электронной почты. Этот реквизит будет являться одновременно столь же обязательным, как и в настоящее время юридический адрес, который связан с расположением в населенных пунктах по конкретным адресам. Адрес электронной почты будет использоваться для направления субъектам хозяйствования официальных уведомлений и получения уведомлений на этот электронный адрес".

Законопроект об ответственности за использование БПЛА

Еще один законопроект касался использования беспилотников. Четкие правила определены указом Президента, здесь же уточняется вопрос ответственности за противоправные действия. Дискуссия в зале касалась использования таких аппаратов в экономике и сельском хозяйстве - отразятся ли на этом новые правила.

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Никаких препятствий для бизнеса, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц данный закон не несет. Здесь вопрос в том, что все добросовестные субъекты сегодня находятся в реестре и выполняют полеты в установленном порядке. Поэтому в части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей здесь проблем не существует".

Итоги сессии. Депутаты приняли 67 законопроектов

В основе законопроекта - интересы людей и наша общая безопасность. Впрочем, это касается всех решений, которые принимают депутаты. Каким должно быть белорусское государство - свой выбор граждане сделали еще в начале года, во время президентских выборов.

Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80b272dd-cca3-403e-bd48-0d8c6f9cca24/conversions/a972ca74-4f11-406e-b14e-f097dbd64460-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80b272dd-cca3-403e-bd48-0d8c6f9cca24/conversions/a972ca74-4f11-406e-b14e-f097dbd64460-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80b272dd-cca3-403e-bd48-0d8c6f9cca24/conversions/a972ca74-4f11-406e-b14e-f097dbd64460-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80b272dd-cca3-403e-bd48-0d8c6f9cca24/conversions/a972ca74-4f11-406e-b14e-f097dbd64460-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Народ всецело поддержал курс главы государства на мир, экономический рост и социальную справедливость, народное единство и сохранение традиционных духовных ценностей. Этот общественный запрос и определил в конечном итоге законодательные и международные приоритеты второй сессии, работу депутатов в избирательных округах".

Итоги второй сессии Совета Республики

Финальное заседание сессии провели в Совете Республики. В повестке заседания 15 вопросов. Правовая охрана детства, социальное страхование, пенсионное обеспечение. И особенно актуально - плодоовощная стабильность на рынке. Это один из пунктов выполнения указа Президента № 232.

Михаил Русый news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cb06150-0f28-4349-a6c8-6b167c8a5095/conversions/d5a44880-bda7-42e2-8426-782375c72f81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cb06150-0f28-4349-a6c8-6b167c8a5095/conversions/d5a44880-bda7-42e2-8426-782375c72f81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cb06150-0f28-4349-a6c8-6b167c8a5095/conversions/d5a44880-bda7-42e2-8426-782375c72f81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cb06150-0f28-4349-a6c8-6b167c8a5095/conversions/d5a44880-bda7-42e2-8426-782375c72f81-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Торговля должна обеспечить достаточный объем и количество в соответствии с принятым решением правительства и местных органов власти. И обеспечить стабильную, ритмичную поставку плодоовощной продукции".

Следующая сессия откроется 16 сентября