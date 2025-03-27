Захарова поблагодарила белорусский МИД за солидарность в связи с убийством российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила МИД Беларуси за проявленную солидарность в связи с убийством российских журналистов в зоне СВО, пишет БЕЛТА.

"Мы благодарны всем, кто откликнулся. Откликнувшихся немало. Например, одно из первых заявлений я видела от наших белорусских коллег. Мы, безусловно, им благодарны за проявленную солидарность", - сказала Мария Захарова на брифинге.

Как сообщалось БЕЛТА, МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью журналистов российского Первого канала, телеканала "Звезда" и МИЦ "Известия". "Случаи атак на обозначенных в соответствии с международными стандартами представителей СМИ требуют незамедлительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур. Молчание ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ снова ставит под сомнение их авторитет, беспристрастность и способность защитить журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности", - подчеркнули в МИД Беларуси.

На брифинге Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться от международных структур полноценной реакции на убийства российских журналистов. "Наши делегации, наши постоянные представительства при ООН в Нью- Йорке, в Женеве, в Париже будут добиваться полноценных комментариев и заявлений уполномоченных лиц этих структур относительно кровавого убийства российских журналистов со стороны киевского режима", - пообещала официальный представитель МИД РФ.

"Тот, кто сейчас из профильных организаций, которые занимаются в международном контексте проблематикой безопасности журналистов и свободы слова, не увидят массового убийства российских журналистов, тот просто не будет вправе рассуждать на эту тему больше. Вот это точка невозврата", - подчеркнула Мария Захарова.