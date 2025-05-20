Закон о госсекретах и почтовой связи. Что обсудили в Совете Республики

В Беларуси расширили полномочия должностных лиц Всебелорусского народного собрания. Напомним, это высший представительный орган власти в стране.

Так, предлагается предоставить допуск к государственным секретам председателю и членам президиума Всебелорусского народного собрания, председателю ЦИК со дня избрания их на эти должности, начальнику секретариата ВНС со дня назначения на должность.

20 мая соответствующий законопроект одобрили сенаторы на заседании сессии Совета Республики.

Сенаторы одобрили законопроект об изменении закона о госсекретах

20 мая в повестке действительно много важных вопросов: от национальной безопасности до международной деятельности. Одним из первых сенаторы одобрили законопроект об изменении закона о госсекретах. Это поможет повысить эффективность работы должностных лиц Всебелорусского народного собрания. Ведь сегодня на ВНС возложены задачи стратегического развития нашей страны и решение вопросов практически во всех сферах деятельности государства. Предлагается также положения закона привести в соответствие с Кодексом гражданского судопроизводства Беларуси.

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Валерий Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Допускаются к госсекретам по должности председатель Всебелорусского народного собрания и его заместитель, секретарь и члены президиума. Т.е. это те люди, которым по Конституции предусмотрено принимать достаточно серьезные решения, поэтому они должны иметь допуск по должности к государственным секретам".

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Сенаторы одобрили и законопроект о почтовой связи

Кроме того, сегодня сенаторы одобрили законопроект о почтовой связи. Он направлен на повышение уровня безопасности почтовых отправлений. Законопроектом предусматривается создание единой автоматизированной системы учета и хранения почтовых отправлений. Это позволит обеспечить прозрачность при перемещении почтовых отправлений. Также ряд новаций касается порядка перевода почтовых марок в коллекционные.

Сенаторы ратифицировали 2 соглашения о воздушном сообщении