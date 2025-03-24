Зал торжественных церемоний Дворца Независимости в ожидании инаугурации

46 рядов по 24 места плюс подиумы по бокам. Всего 1100 человек приглашено. Зал торжественных церемоний Дворца Независимости действительно в ожидании. Готовность номер 1, но не исключено, что и завтра могут вноситься изменения минимальные. Хотя сама инаугурация по форме классическая.

Инаугурация прописана и в отдельном указе Президента, поэтому без широкой импровизации. Но полет технической мысли гарантирован. Задействованы мощности всех белорусских телеканалов. Более того, возможно, и вы, прогуливаясь по Минску, видели огромные передвижные телевизионные станции. Именно с их помощью будет транслироваться картинка в прямом эфире. Таких ПТС 9. А вот камер - 60. Это абсолютный рекорд. Они будут сопровождать кортеж Президента по всему маршруту. И даже станут частью эскорта. На мотоциклах и мотоциклистах установят GoPro, сверху будут летать квадрокоптеры.

9 мотоциклистов в эскорте. Многие уже даже не во второй раз будут участниками инаугурации. Ювелирная у них работа - до 30 сантиметров в моменте будет отделять мотоцикл и машину Первого. Хотя, наверняка, все эти нюансы расскажут и комментаторы церемонии. Они тоже активно готовятся.

А еще из фишек, подсмотренных на репетиции. Уже на самой церемонии увидим не только главу государства, но часть инаугурации его глазами. Как это будет реализовано технически, сохраним интригу.

Конечно, непосредственные участники протокола оттачивают каждое действие. Рота почетного караула. Шаг, тянем носок, осанка, положение руки - и это притом, что в руках под 30 килограммов.

Что до приглашенных на инаугурацию, тут сразу несколько поручений от Александра Лукашенко.