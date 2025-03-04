Залесский: Цифровизация - дело дорогостоящее, и ее нужно внедрять с умом

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Увеличение скорости интернета во всех уголках Беларуси и цифровизация там, где это полезно. 4 марта об этом говорил первый вице-премьер Николай Снопков, представляя министра связи и информатизации Кирилла Залесского. В этой сфере важен профессиональный и свежий взгляд на ситуацию.

До назначения на должность министра, новый глава ведомства работал в руководстве Парка высоких технологий, а также по линии Министерства иностранных дел. В правительстве в ближайшее время ждут от него план работы на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Планы мы обязательно выстроим. Николай Геннадьевич (Снопков - прим. ред.) озвучил первичные задачи, связанные со скоростью интернет-соединения. Президент 3 марта озвучил главную задачу: разобраться с вопросами цифровизации таким образом, чтобы у нас цифровизация не была ради цифровизации. Действительно, тема сложная и объемная. Цифровизация - дело дорогостоящее, и, безусловно, ее нужно внедрять с умом. Она не должна быть данью, а быть исключительно для интересов либо наших граждан, либо экономики в целом".