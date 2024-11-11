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Заседание Совета Палаты представителей прошло в Минске. О чем говорили депутаты?
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Минск - Маскат: создание хаба для белорусских товаров и совместные кооперационные проекты
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