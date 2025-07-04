Завершился визит ливийской правительственной делегации в Беларусь

Продовольственная безопасность, медицина, образование, предотвращение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций - вот направления, по которым будут сотрудничать Беларусь и Ливия.

Визит правительственной делегации из Бенгази в Минск завершился. Его целью было выйти на конкретные экономические проекты.

Расскажем все подробности из аэропорта и некоторые итоги договоренностей.

Беларусь - Ливия

В аэропорту состоялась небольшая встреча. На ней стороны провели финальные переговоры, и самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Бенгази. До трапа высоких гостей сопровождал вице-премьер Виктор Каранкевич.

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Визит делегации продлился 5 дней. Программа была плотной и насыщенной.

Ливия заинтересована в поставках белорусской техники. Гости посетили МАЗ, МТЗ и Белкоммунмаш. Появление техники в Бенгази не за горами. Наши машины там нужны.

Сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах также имеет стратегическое значение. Беларусь предлагает Ливии компетенции в образовании. В местных больницах не хватает онкологов и хирургов. Делегация посетила БГМУ, и было достигнуто соглашение о поступлении новых абитуриентов из Ливии в наш вуз.

Также гости посетили ряд белорусских медучреждений. В Бенгази появится реабилитационный центр на 150 коек с тремя отделениями. Увидев высокий уровень наших компетенций, партнеры хотят консультации по профилю, а также организацию медицинской части.

Сотрудничать будем и в сельском хозяйстве. Номенклатуру первых поставок озвучили в Доме правительства - это детское питание, комбикорма для животных, а также препараты для борьбы с саранчой.

Белорусский филиал спасателей скоро откроется в Ливии. Что могут наши парни, делегация увидела на полигоне МЧС.

Была и культурная программа. Гости посетили торжественное собрание по случаю Дня Независимости. А также 3 Июля делегация приняла участие в мероприятиях по случаю празднования.