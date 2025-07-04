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Завершился визит ливийской правительственной делегации в Беларусь
Продовольственная безопасность, медицина, образование, предотвращение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций - вот направления, по которым будут сотрудничать Беларусь и Ливия.
Визит правительственной делегации из Бенгази в Минск завершился. Его целью было выйти на конкретные экономические проекты.
Расскажем все подробности из аэропорта и некоторые итоги договоренностей.
Беларусь - Ливия
В аэропорту состоялась небольшая встреча. На ней стороны провели финальные переговоры, и самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Бенгази. До трапа высоких гостей сопровождал вице-премьер Виктор Каранкевич.
Визит делегации продлился 5 дней. Программа была плотной и насыщенной.
Ливия заинтересована в поставках белорусской техники. Гости посетили МАЗ, МТЗ и Белкоммунмаш. Появление техники в Бенгази не за горами. Наши машины там нужны.
Сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах также имеет стратегическое значение. Беларусь предлагает Ливии компетенции в образовании. В местных больницах не хватает онкологов и хирургов. Делегация посетила БГМУ, и было достигнуто соглашение о поступлении новых абитуриентов из Ливии в наш вуз.
Также гости посетили ряд белорусских медучреждений. В Бенгази появится реабилитационный центр на 150 коек с тремя отделениями. Увидев высокий уровень наших компетенций, партнеры хотят консультации по профилю, а также организацию медицинской части.
Сотрудничать будем и в сельском хозяйстве. Номенклатуру первых поставок озвучили в Доме правительства - это детское питание, комбикорма для животных, а также препараты для борьбы с саранчой.
Белорусский филиал спасателей скоро откроется в Ливии. Что могут наши парни, делегация увидела на полигоне МЧС.
Была и культурная программа. Гости посетили торжественное собрание по случаю Дня Независимости. А также 3 Июля делегация приняла участие в мероприятиях по случаю празднования.
Что важно, нынешний визит - это продолжение договоренностей на высшем уровне. В феврале встречались наши лидеры. Тогда Александр Лукашенко заверил, что все, о чем договоримся, будет выполнено. И что важно, все эти обязательства будут на благо народов двух стран.