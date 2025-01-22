Завершился второй день досрочного голосования - какие есть данные

Два часа назад в стране завершился второй день досрочного голосования. (Напомним, участки работают с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед по 25 января включительно).

И уже есть данные по явке за 2 дня. Их опубликовал Центризбирком. На избирательные участки пришли 17,67 % от общего числа избирателей.

Что касается активности по регионам. Самая высокая явка по итогам 2 дней отмечена в Брестской области - более 19 %, 18,35 % избирателей отдали свои голоса в Витебской области, также активно принимают участие в голосовании Могилевская, Гомельская, Минская области и столица - более 17 % и 15 % в Гродненской.

За 30 лет независимости нашей страны не было ни разу, чтобы не пытались дискредитировать нашу политическую и избирательную системы.

Второй день досрочного голосования. В 35-й школе Бреста сразу 2 избирательных участка. Один из них сегодня начал работу с визита национальной команды Беларуси по академической гребле. Они отдают свой голос за спортивную и дружную Беларусь.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр - 2024, член национальной команды Беларуси по академической гребле:

"Самое главное - сделать правильный выбор. У нас в стране сделано очень многое. Делается все для того, чтобы мы добивались наилучших результатов не только в Республике Беларусь, но и на международной арене. И это показали Олимпийские игры. Мы настолько были сплоченные, за нас стояла вся страна".

Виталий Белый, главный тренер национальной команды Беларуси по академической гребле:

"У спортсменов очень плотные графики. Мы каждый день работаем без выходных. Сегодня у нас как раз попало, что одна тренировка, после тренировки мы решили все вместе, всей командой проголосовать. Вы сами видите, что творится сейчас в мире, а у нас все мирно, дружно. И вот за эту страну мы голосуем".

Белорусы голосуют за мир, порядок и благополучие

Реализовать право и гражданский долг белорусы приходят семьями. Голосуют за мир, порядок и благополучие. Вспоминают о пути развития нашей страны, гордятся культурными и природными богатствами, а также рассказывают о возможностях, которые предоставляет страна.

Юлия Сердюкова, студентка БГТУ:

"Я из многодетной семьи, а у нас же в стране социальная политика проводится с преференциями для многодетных семей. У меня родители построили 3 года назад дом благодаря тому, что нам кредит выделили. В Беларуси это очень важная составляющая. Голосую я потому, что каждый голос важен".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Мы сегодня видим, какое внимание уделяется от наших самых маленьких ребят, дошколят, до тех ребят, которые сегодня являются студентами, учатся в университете, получают свою путевку в жизнь, в профессиональную деятельность, в свое становление. Поэтому, конечно, уверен, что все мы сегодня делаем выбор именно за наше спокойное развитие, поступательное развитие без потрясений. Для того, чтобы была преемственность поколений, для того, чтобы молодежь спокойно смотрела в будущее, а старшее поколение было уверено в том, что страна будет в надежных руках".

Многие представители вертикали власти в основной день президентских выборов будут работать на местах, поэтому голосуют досрочно. Силовые структуры и МЧС дежурят в усиленном режиме, они отдают голос заранее. Пограничники и Таможенный комитет, даже несмотря на напряженную обстановку на южных и западных рубежах, все равно находят время, чтобы прийти на избирательный участок.

И такая активность во время досрочного голосования - показатель консолидации и политической ответственности всего белорусского общества.

Белорусы голосуют за мир, порядок и благополучие

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Если мы будем вести свою суверенную политику, если мы будем независимой по-настоящему страной, конечно, будут те, кому это не нравится, те, кто хотел бы видеть нас в ореоле своего влияния, и те, кто при помощи таких политтехнологий по-разному - более агрессивно или менее агрессивно - всегда качают людей внутри нашей страны для того, чтобы они были адептами их веры, их государственных, политических, корпоративных интересов. Мы наблюдаем и сейчас. Но могу совершенно точно сказать, что большого влияния на людей, которые приходят на избирательные участки, на социально-политически активных людей эти вбросы уже не оказывают. Общество совершенно иное, каким оно было еще 5 лет тому назад. Есть уже прививка, есть определенный иммунитет и понимание того, в чьих интересах работают те люди, которые такие недружественные действия производят".

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"У нас никогда не было простых условий, наверное, и не будет. Мы можем очень слабо влиять или вообще не можем влиять на то, что происходит на внешнем контуре. Поэтому наша задача - делать в своей стране все, что мы можем. Мы голосуем за Беларусь стабильную, мирную и развивающуюся".

Аккредитовано более 480 международных наблюдателей

Более 44 тыс. национальных наблюдателей следят за ходом досрочного голосования. Международных аккредитовано более 480.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Самая многочисленная сегодня – это миссия СНГ. Вторая по численности миссия – ШОС. Уже больше 50 стран, порядка 15 стран – это страны сугубо европейские. Я не затрагиваю европейские страны нашего постсоветского пространства. Это только исключительно Западная Европа и частично Восточная Европа - те страны, которые являются членами Евросоюза".

В нашей стране в каждой электоральной кампании участвует более 70 % избирателей. Белорусы знают, что голосовать нужно за дела и результаты, а не за слова и обещания. Участковые комиссии и в этот раз подтверждают высокую активность граждан даже во время досрочного голосования. Возможность выразить свою гражданскую позицию и определить дальнейший курс развития страны есть и у молодежи. Высокий интерес показывают очереди на участках.

Участие в выборах принимают впервые голосующие граждане

Более 88 тыс. впервые голосующих примут участие в электоральной кампании. Для дебютантов на участках подготовили подарки. Вручат футболку и книгу "Символы суверенной Беларуси".

В ней информация о 23 символах, например, о Дворце Независимости, площади Государственного флага, Музее истории Великой Отечественной войны.

Кроме того, внутри читатели найдут QR-коды, с помощью которых можно совершить виртуальное путешествие в Беловежскую пущу, увидеть, как растет лен на белорусских полях и даже как изготавливается слуцкий пояс. После выборов издание поступит в свободную продажу и будет доступно для всех желающих.