Польские садоводы спасают будущий урожай
Автор:Редакция news.by
Польские садоводы жалуются на катастрофические последствия внезапных весенних заморозков. Потери пока трудно даже оценить, но очевидно, что урожай яблок и других плодов понес весьма ощутимые потери.
Для спасения того, что еще можно спасти, в садах и на огородах крестьяне жгут костры.
Отчаянные попытки уберечь хотя бы часть урожая имеют не слишком большие шансы на успех: в последние несколько ночей в большинстве регионов страны столбик термометра ночью опускался до минус 5 градусов.