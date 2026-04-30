Польские садоводы спасают будущий урожай

Польские садоводы жалуются на катастрофические последствия внезапных весенних заморозков. Потери пока трудно даже оценить, но очевидно, что урожай яблок и других плодов понес весьма ощутимые потери.

Для спасения того, что еще можно спасти, в садах и на огородах крестьяне жгут костры.