Популярные песни 12 июля прозвучат на Международном конкурсе "Витебск-2025". Участники из 14 стран выйдут на сцену. Традиционный сигнал из Летнего амфитеатра обеспечит Белтелерадиокомпания в 22:00. Съемочные группы "Первого информационного" в режиме нон-стоп продолжают следить за всеми событиями.

Место, где искусство создает дружбу, укрепляет традиции и привлекает молодежь. На "Славянском базаре" рады каждому гостю, который приходит с миром и открытым сердцем. Таких людей в "городе мастеров", где более 500 ремесленников, встречают с радостью. Секретами мастерства делятся с удовольствием.

У каждого гостя этого города должен быть культурный символ - это василек. Мы нашли место, где большое скопление этих цветов.

На Васильковом форуме 12 июля на семи ветрах вовсю гуляет и уличное искусство.

Творчество не знает границ, лишь объединяет. На одной из базарных площадок - инклюзивный модный показ "Рука в руке".

В мир исполнения мечты перенес семейный мюзикл. На сцене концертного зала "Витебск" - шоу с масштабными декорациями-трансформерами, кинематографичными видеоинсталляциями и головокружительными трюками.

На площади Пушкинской - кульминация Дней молодежи.