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Праздник для маленьких жителей организовали в Витебском областном клиническом роддоме
Праздник для самых маленьких жителей северного региона организовали в Витебском областном клиническом роддоме. Ярким, зрелищным моментом стал "забег в ползунках". Его участники еще только делают свои первые в жизни шаги, но уже прочувствовали силу победного духа. Для детей постарше на открытой площадке провели интерактивные игры и квесты по безопасности.
Как отмечают специалисты Витебского областного роддома, наблюдается тенденция, когда все чаще мамами становятся во второй, третий и четвертый раз.