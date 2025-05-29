Праздник для маленьких жителей организовали в Витебском областном клиническом роддоме

Праздник для самых маленьких жителей северного региона организовали в Витебском областном клиническом роддоме. Ярким, зрелищным моментом стал "забег в ползунках". Его участники еще только делают свои первые в жизни шаги, но уже прочувствовали силу победного духа. Для детей постарше на открытой площадке провели интерактивные игры и квесты по безопасности.