Праздник спасения и жизни - 80-летие Великой Победы отметил Могилев

В главном событии - параде и шествии наследников Победы в Могилеве - сегодня приняли участие свыше 50 тыс. жителей и гостей областного центра. Белорусы помнят своих героев.

Могилевский военный гарнизон открыл марафон праздничных мероприятий. Равнение - на ветеранов. Тех, кто прошел фронтовыми дорогами и перенес ужасы войны, - малолетних узников фашистских концлагерей.

Любовь Ермолова, бывший малолетний узник концлагеря:

"Это праздник спасения, это праздник жизни, праздник любви, добра, мира... Это то, без чего невозможна жизнь на земле".

Люди поделились мнениями:

"Этот день нельзя забыть. И больше всего понимаешь, какой ценой заплатили за эту Великую Победу. Мирного неба над головой!"

"Самые мирные люди на земле, если так скажу, то это не будет преувеличением. Все уважают нас, белорусов".

"Поздравляю всю Беларусь с праздником Великой Победы!"

Рядом с военнослужащими в парадном марше и молодежь. Впервые воспитанники лицея МВД, студенты военной кафедры БРУ и "коробка" из девушек - сотрудниц Следственного комитета. Для них особая гордость быть сегодня в строю.

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"Мы, белорусы, остаемся миролюбивым народом. И этот парад олицетворяет то, насколько сильна наша память, насколько мы благодарны нашим предкам за то, что мы можем смотреть на мирное небо над головой", - заявила старший следователь Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси Анна Гукова.

Многие приехали в Могилев встретить праздник Великой Победы вместе с братским народом.

Сергей Седых, старший советник посольства России в Беларуси:

"Сегодня особенный день. Кроме посольства, Россию представляет такая масштабная делегация из Смоленской области. Ваши ближайшие соседи. Для нас большое чудо, что мы можем поучаствовать здесь в марше Бессмертного полка одновременно с вашей замечательной акцией "Беларусь помнит".

Гость из Китая рассказал, что он прилетел за тысячи километров и окунулся в праздничную атмосферу. "Нам очень нравится, как белорусы оберегают свою историю. У вас так красиво", - сказал он.

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Могилев присоединился и к национальной минуте молчания. Возложив цветы к монументу на площади Славы в честь боевого и трудового подвига белорусов.