Представители СМИ стран ЕАЭС посетили Генпрокуратуру Беларуси

Всю неделю в Беларуси гостят представители СМИ стран СНГ и ЕАЭС. Журналисты из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посещают в эти дни мемориальные комплексы, музеи и ведущие белорусские предприятия. Большой пресс-тур представителей масс-медиа посвящен важному событию - 80-летию Победы. Накануне были на Брестчине, сегодня знакомились со знаковыми местами столицы. Какая она Беларусь глазами зарубежных журналистов?

8 мая - пятый день масштабного пресс-тура. Первая точка маршрута - Генеральная прокуратура нашей страны. Рассказали зарубежным гостям, какой ценой ковали Победу. На примере дела о геноциде - о величайшей трагедии белорусского народа.

Затем двери для иностранных гостей распахнул промышленный гигант Беларуси - Минский автомобильный завод. От сварки каркасов до сборки и покраски готовых автобусов. Весь цикл хорошо налаженного производства - в часовой экскурсии для долгожданных гостей, с которыми объединяет прошлое и взгляды на жизнь.

Уже сегодня здесь в промышленных масштабах выпускают пассажирскую технику нового поколения. Открытие нового корпуса дает возможность увеличить производственную мощность в два раза.

День расписан буквально по минутам. Также в графике посещение единственного в Беларуси Музея авиации и космонавтики. Уникальная для нашей страны экспозиция собрана под Минском - на аэродроме Липки. У каждого экспоната своя история - никакой бутафории. В футуристичном павильоне "Космос" - личные дела и вещи шести космонавтов. Сюрприз для заграничных гостей - встреча с легендами - первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким. В преддверии Дня Великой Победы, что особенно важно и ценно.