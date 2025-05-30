Премьер-министр Венгрии призвал вернуть Европу на правильный путь.

По мнению политика, есть 4 кита, на которых стоит безопасность ЕС. В первую и главную очередь - это мир и никакого нового Восточного фронта, никакого членства Украины в ЕС.

Важными условиями европейской безопасности также являются суверенитет без общих налогов и централизованного контроля, а также свобода слова и национальная идентичность.

Напомним, по итогам 8-го заседания совета ЕС странам не удалось принять решение о лишении Венгрии права голоса.

Но претензии у Брюсселя остались относительно позиции Будапешта по Украине, ее евроинтеграции и военной поддержки.