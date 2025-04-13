Президент Беларуси и Президент России пользуются большим доверием Молдовы

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин пользуются самым большим доверием у граждан Молдовы среди зарубежных лидеров. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS), сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что Лукашенко и Путину доверяют по 51 % опрошенных. На втором месте по уровню доверия у молдаван оказался Президент США Дональд Трамп, ему доверяют 34 % респондентов.

Опрос также показал, что среди населения Молдовы преобладает негативное восприятие действующей в стране власти, передает портал Noi.md. Большинство опрошенных граждан (73 %) считают, что нынешнее руководство Молдовы преследует собственные интересы. 69 % уверены, что правители лгут и скрывают правду, 64 % считают власть коррумпированной, 61 % - неэффективной и некомпетентной, 59 % считают, что у руководства страны нет решений проблем людей, а 53 % - что у нее нет добрых намерений.

При этом 57 % респондентов уверены, что правящая партия "Действие и солидарность" не сможет сохранить парламентское большинство после следующих выборов. Указывается, что это мнение отражает снижение доверия к правящей партии на фоне общего недовольства социально-экономической ситуацией в стране.

Самым высоким уровнем доверия у граждан Молдовы пользуется церковь и образовательные учреждения, сообщает издание NewsMaker. В то же время критически низкий уровень доверия зафиксирован у политических институтов. Меньше всего граждане доверяют политическим партиям - лишь 9 % выразили им доверие, а 85 % заявили, что не доверяют. Похожая ситуация у парламента (16 % доверия против 79 % недоверия) и правительства (17 % доверия против 79 % недоверия). Высокий уровень недоверия также характерен для президентуры (25 % доверяют, 71 % не доверяют), средств массовой информации (20 % доверяют, 72 % не доверяют), прокуратуры (17 % доверяют, 71 % не доверяют) и судебных инстанций (15 % доверяют, 70 % не доверяют).

Кроме того, согласно опросу, большинство молдаван (77 %) проголосовало бы за сохранение нейтралитета республики, если бы референдум по этому вопросу состоялся в следующее воскресенье. Лишь 15 % респондентов заявили, что проголосовали бы против нейтрального статуса, еще 8 % затруднились ответить.